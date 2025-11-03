Contactanos
El alcalde de Uruapan asesinado despierta acciones en Monclova

Por Carolina Salomón - 03 noviembre, 2025 - 05:32 p.m.
Carlos Villarreal lamenta el fallecimiento del alcalde Uruapan

Al lamentar el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, durante un evento de Día de Muertos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reafirmó que en Monclova y en Coahuila la seguridad no es un juego, y destacó el compromiso permanente de las autoridades por mantener la paz y el orden en el estado, así como el equipamiento de las corporaciones.

"En Coahuila la seguridad no descansa", enfatizó el edil, al señalar que los hechos ocurridos a nivel nacional reflejan la importancia de seguir fortaleciendo las corporaciones policiacas mediante equipamiento, capacitación y una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.

Villarreal Pérez destacó que el modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha permitido mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del país. Subrayó que en este esquema también participan la iniciativa privada y la ciudadanía, lo que ha fortalecido la confianza y generado condiciones para el desarrollo económico y la llegada de inversiones.

"La seguridad no es un tema menor ni de intereses particulares; es una responsabilidad que compartimos todos. Debemos estar siempre preparados, dar herramientas a nuestras corporaciones y actuar con estrategia, legalidad y respeto a los derechos humanos", declaró.

El alcalde reiteró que todos los días se trabaja de manera conjunta con el Gobierno del Estado y las fuerzas federales para cuidar la integridad de las familias de Monclova, tomando decisiones con orden, transparencia y responsabilidad.

"Lamentamos los hechos que ocurren en otras partes del país, pero en Coahuila tenemos un modelo de seguridad sólido, serio y efectivo. Aquí la seguridad se trabaja todos los días, sin descanso", concluyó Villarreal Pérez.

