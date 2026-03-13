Ejidatarios de La Cuchilla piden agua potable a Manolo Jiménez

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ejidatarios de La Cuchilla, encabezados por su comisariado Leonel Gómez Camacho, presentaron una petición formal al gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de ampliar la red de agua potable en el barrio El Alto de la comunidad rural.

La solicitud busca atender una necesidad que ha afectado a las familias de esta comunidad durante décadas.

La propuesta contempla la introducción de infraestructura hídrica en las calles Álvaro Obregón, Guadalupe Pérez, Venustiano Carranza y Gustavo Medina, donde actualmente no existe red de agua potable.

Gómez Camacho explicó que los habitantes de esta zona han enfrentado la carencia del vital líquido desde hace aproximadamente 20 años, lo que ha generado serias dificultades en su vida cotidiana.

El comisariado expresó su confianza en la disposición del mandatario estatal para dar solución a esta problemática. "Nosotros confiamos en la gran dedicación y esfuerzo del mandatario por mejorar las condiciones de vida de todos los coahuilenses, por ello esperamos una solución positiva", señaló durante la entrevista.

De acuerdo con los ejidatarios, la ampliación de la red de agua potable representaría un beneficio directo para alrededor de 25 familias que actualmente dependen de métodos alternativos para abastecerse. La obra, añadieron, sería un paso fundamental para garantizar condiciones dignas en la comunidad.

Finalmente, Gómez Camacho reiteró que la petición refleja la esperanza de los habitantes de La Cuchilla en que el Gobierno del Estado atienda una demanda histórica puesto que el Gobernador es una persona muy cercana a la ciudadanía.

"Con ello, se busca fortalecer el bienestar de las familias y avanzar en la mejora de los servicios básicos en la Región Carbonífera de Coahuila", abundó el entrevistado.