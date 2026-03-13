Ampliación de la Ruta Vinos y Dinos: Saltillo entrega 11 esculturas de dinosaurios

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la oferta turística de la región sureste de Coahuila, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, anunció que durante 2026 se entregarán 11 nuevas esculturas de dinosaurios a viñedos que se integrarán a la Ruta Vinos y Dinos. El edil recordó que este proyecto turístico comenzó cuando el actual gobernador del estado era alcalde de la ciudad, momento en el que se colocaron las primeras figuras en 11 viñedos como parte de la estrategia para atraer visitantes y consolidar la ruta enológica de la región. Ahora, explicó, el municipio trabaja en coordinación con otros ayuntamientos de la región sureste y con el Museo del Desierto para continuar ampliando el circuito turístico y sumar más productores vinícolas. "En este 2026 vamos a entregar también dinosaurios en otros 11 viñedos, en un esfuerzo conjunto con los municipios de la región y con el Museo del Desierto para ir incorporando cada vez más viñedos a la ruta", señaló. ## Importancia de la Ruta Vinos y Dinos La Ruta Vinos y Dinos se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Saltillo y sus alrededores, al combinar la tradición vitivinícola con la riqueza paleontológica característica de Coahuila. El alcalde destacó que esta estrategia busca atraer visitantes durante todo el año, especialmente en periodos vacacionales como Semana Santa y en los próximos meses de verano, cuando la región espera un incremento en la llegada de turistas. ## Seguridad y actividades culturales Díaz también subrayó que el municipio trabaja para garantizar que visitantes y habitantes disfruten de las actividades culturales, recreativas y gastronómicas en un ambiente de seguridad, además de mantener coordinación con diversas instituciones para resguardar eventos religiosos y turísticos durante la temporada. Con estas acciones, el gobierno municipal busca consolidar a Saltillo como un destino turístico que combine cultura, naturaleza, gastronomía y vino, impulsando además la economía local a través del turismo regional.

1 / 2 La iniciativa busca fortalecer la oferta turística de la región sureste de Coahuila mediante la combinación de vino, paleontología y gastronomía. 2 / 2 El proyecto se desarrolla en coordinación entre el municipio de Saltillo, ayuntamientos de la región y el Museo del Desierto. ❮❯