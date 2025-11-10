Monclova implementa operativo de seguridad para el Buen Fin

Con la participación de más de 77 elementos municipales, además de corporaciones estatales y federales, el Ayuntamiento de Monclova implementará un operativo especial de seguridad con motivo del Buen Fin, que incluirá vigilancia pedestre, patrullajes y recorridos en bicicleta en las zonas de mayor actividad comercial.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que este despliegue busca garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y de los comerciantes durante el desarrollo del programa, el cual se caracteriza por una alta afluencia de personas en centros y corredores comerciales. "Por ser una fecha especial y de mayor movimiento tratamos de incrementar el patrullaje y movilidad de manera más estratégica. Vamos a echar a andar, como el día 31 de octubre, a la policía en bicicleta, sobre todo en las avenidas más comerciales", detalló el funcionario.

López destacó que se trabaja bajo un esquema de coordinación interinstitucional que involucra a las corporaciones municipales, estatales y federales, así como a organismos empresariales como la CANACO y la CANACINTRA, quienes se han sumado al esfuerzo para prevenir incidentes. Asimismo, el Centro de Mando C2, que permitirá monitorear en tiempo real los puntos de mayor afluencia y los lugares donde se maneja efectivo, como cajeros automáticos y plazas comerciales.

El regidor recordó que en años anteriores el programa del Buen Fin no se desarrollaba con tanta coordinación entre autoridades y cámaras empresariales, pero ahora se busca una mayor participación del sector comercial y social, a través de los comités ciudadanos conectados al C2, para que puedan reportar cualquier incidencia de forma inmediata.

Finalmente, confió en que el operativo permita que el Buen Fin transcurra con saldo blanco y sin incidencias, gracias a la suma de esfuerzos entre autoridades y la ciudadanía.