Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se reúne en Monclova: AHMSA en la agenda

Con el objetivo de fortalecer la estrategia de prevención y procuración de justicia, se llevó a cabo la reunión semanal de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El delegado regional, Miguel Ángel Medina, informó que estas sesiones, realizadas cada jueves a las 10:30 horas, son fundamentales para evaluar el panorama delictivo de la Zona Centro y la Región Carbonífera. En el encuentro participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina, Secretaría de Gobernación, así como mandos de las policías estatales y municipales de Monclova y Frontera.

Uno de los puntos clave en la agenda de esta semana fue el seguimiento a la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA). Ante el anuncio de una comisión de extrabajadores que viajará a la Ciudad de México para manifestarse durante cinco días, las autoridades activaron protocolos de prevención.

"Se toman las providencias con el propósito de resguardar la integridad de los compañeros extrabajadores de AHMSA. El objetivo es que Monclova, Frontera, Castaños y toda la región se mantengan tranquilas", señaló Medina.

El funcionario subrayó que, aunque se trata de una situación compleja que persiste desde hace casi tres años, la Mesa de Seguridad trabaja de manera interinstitucional para evitar que las manifestaciones o declaraciones en torno al caso deriven en incidentes que afecten la paz social de la región.

Finalmente, el delegado destacó que la coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno permite atender rezagos de manera inmediata. Reiteró que la instrucción del Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, es mantener una política de puertas abiertas y programación estratégica para garantizar resultados tangibles en materia de seguridad para la ciudadanía.