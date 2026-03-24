Carlos Villarreal coordina reunión de seguridad en Monclova: prevención de delitos

Con el objetivo de prevenir delitos y fortalecer la coordinación entre autoridades, representantes de corporaciones estatales y municipales sostuvieron una reunión con integrantes de la Unión de Restaurantes, Bares y Cantinas.

El encuentro se realizó por indicaciones del alcalde Carlos Villarreal Pérez, y estuvo enfocado en establecer estrategias que permitan mantener un ambiente seguro en la ciudad, sobre todo ante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Dentro de la reunión estuvieron presentes el director de Seguridad Pública de Monclova, Gabriel Santos, el comandante regional de la Policía Civil Coahuila (PCC), José Ramos, el coordinador de Alcoholes del Estado, Andrés Sáenz, el coordinador de Tránsito, Andrés Sáenz y el director de Alcoholes en Monclova, Sergio Carrizalez.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con la prevención de delitos, supervisión de establecimientos, control en la venta de bebidas alcohólicas y la importancia de la comunicación constante entre autoridades y empresarios del sector.

Las autoridades destacaron la necesidad de reforzar los operativos y mantener una vigilancia permanente en zonas de mayor afluencia, con el fin de garantizar la seguridad tanto de clientes como de trabajadores.

Asimismo, se acordó estrechar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno con los agremiados para actuar de manera oportuna ante cualquier situación de riesgo.

Con estas acciones, el municipio y el estado busca anticiparse a los posibles incidentes que se pudieran presentar durante la temporada vacacional y ofrecer condiciones de tranquilidad para residentes y visitantes.