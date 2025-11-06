Firma de escrituras en Monclova para regularización en colonia Ampliación Lucrecia

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la firma de escrituras del programa de regularización en la colonia Ampliación Lucrecia, donde 31 familias recibieron certeza jurídica sobre su patrimonio.

Esta acción, realizada en coordinación con la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el CERTTURC, forma parte del trabajo conjunto entre el Estado y el Municipio para otorgar seguridad legal y tranquilidad a las familias que durante años han construido su hogar en este sector.

Durante el acto protocolario firmaron como testigos de conocimiento: Carlos Villarreal, alcalde de Monclova; Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro; Javier González, coordinador regional de CERTTURC; Esra Cavazos, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova; María Guadalupe Murguía, síndica de mayoría; René Antonio Chávez, director de Tenencia de la Tierra; Blanca Estela Valero, beneficiaria del programa; la notaria Hylda Ríos y César Rodrigo Sánchez, albaceas, y Gilberto Muela, notario público número 40.

En representación de los beneficiarios, Blanca Estela Valero agradeció al alcalde y al gobernador por su compromiso con las familias: "Gracias por su apoyo y por estar siempre cerca de la gente. Este programa nos da la tranquilidad de saber que lo que construimos con esfuerzo ya tiene nombre y seguridad jurídica."

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que con esta firma de escrituras, 31 familias cumplen el sueño de contar con certeza jurídica sobre su patrimonio:

"Este logro es resultado del trabajo en equipo y de la suma de voluntades: de ustedes como familias, de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de los Gobiernos estatal y municipal. Cuando se trabaja de manera coordinada y con la decisión de avanzar, las cosas suceden. Agradecemos la confianza que depositaron en este proceso y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez, para impulsar acciones que brinden seguridad y tranquilidad a las familias de Monclova", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en la protección del patrimonio de las familias, impulsando acciones que den orden y seguridad en cada colonia, en coordinación permanente con el Gobierno del Estado.