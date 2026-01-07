Carlos Villarreal Pérez reafirma compromiso con seguridad en Monclova

Al llevarse a cabo el pase de lista en la Comandancia de Seguridad Pública de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reafirmó el compromiso con la seguridad, la disciplina y el proceso de rehabilitación de la corporación municipal.

El edil estuvo acompañado por el director y regidor de Seguridad Pública, Gabriel Santos y Eleuterio López; el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina; el director del C2, Jorge Garza; la directora de Proximidad Social, Tania Ibarra, así como por otros funcionarios y mandos que se desempeñan en distintas áreas de la corporación policiaca.

Durante el acto, se destacó la importancia de continuar con la estrategia del modelo de seguridad, basada en la proximidad social y en políticas públicas orientadas a generar mayor conciencia entre la ciudadanía, con el fin de disminuir los índices delictivos registrados en años anteriores.

Asimismo, se abordaron los avances y proyectos en materia de infraestructura, entre ellos la remodelación de la Comandancia de Seguridad Pública, que contempla mejoras en espacios que, aunque no siempre son visibles, impactan directamente en el bienestar de los elementos, como los sanitarios y áreas de uso común.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez subrayó que la comandancia es "la casa de las y los policías", por lo que es necesario dignificarla y mejorar su imagen, a fin de ofrecer condiciones adecuadas para el desempeño de su labor.

Añadió que estas acciones buscan no solo fortalecer la operatividad de la corporación, sino también convertir el inmueble en un espacio de orgullo para quienes diariamente trabajan por la seguridad de las familias de Monclova.