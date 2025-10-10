Autoridades previenen profanaciones en cementerios

Con la llegada de octubre, mes en el que se incrementan los rituales y prácticas de brujería en panteones, las autoridades municipales han reforzado la vigilancia en los cementerios Sagrado Corazón de Jesús y Guadalupe, a fin de prevenir profanaciones o actos vandálicos.

El director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez, informó que, aunque no se han detectado movimientos sospechosos ni objetos relacionados con rituales satánicos, se mantienen rondines constantes y cierres controlados para evitar el ingreso de personas fuera de horario.

"Todos los días se recorren los panteones y se cierran a una hora establecida. Tenemos vigilancia permanente y apoyo de la Policía Municipal para garantizar la seguridad y el respeto en los camposantos", señaló Rodríguez.

El funcionario explicó que han tenido conocimiento de una supuesta profanación de tumbas en un panteón ejidal, aunque aclaró que ese lugar no es de competencia municipal, si bien se mantiene asesoría y comunicación con las autoridades correspondientes.

Rodríguez indicó que el personal de Servicios Primarios realiza recorridos por pasillos y andadores, invitando también a la ciudadanía a visitar las tumbas de sus familiares y verificar su estado.

"Al recoger la basura, revisamos cuidadosamente los desechos, ya que a veces pueden confundirse objetos usados en supuestos rituales. Hacemos una clasificación especial para mantener el orden y la limpieza", añadió.

Las autoridades prevén que el movimiento en los panteones aumente a partir del 20 de octubre, por lo que durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos se implementará mayor atención y control en los accesos, con el objetivo de evitar el ingreso de personas ajenas que intenten realizar actividades inapropiadas o dañinas.

Rodríguez reiteró que los panteones municipales permanecen resguardados y bajo vigilancia, y pidió a la población respetar los horarios y normas para preservar el orden y la tranquilidad en estos espacios de descanso eterno.