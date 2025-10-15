Empresarios de la región Centro reconocen labor de corporaciones en seguridad

Empresarios de la región Centro reconocieron el trabajo en materia de seguridad que realizan las diferentes corporaciones con los cateos y decomisos realizados en los últimos días, los que fortalecen la confianza para la llegada de posibles inversiones y mandan un mensaje claro de combate a la delincuencia.

Durante los últimos días se ha visto un intenso trabajo de las diferentes corporaciones tanto federales como estatales, en coordinación con el municipio, que ha dado importantes resultados en este sentido.

Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra, destacó la coordinación que existe entre instancias como la Fiscalía General del Estado, la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional y otras, señalando que estos esfuerzos permiten mantener al estado como uno de los más seguros del país.

"Somos el estado más seguro, donde se puede andar a todas horas, y eso se refleja en estos cateos, en la llegada de la Marina y en el trabajo del mando único, estas acciones dan un mensaje positivo sobre el combate a la inseguridad".

El líder industrial subrayó que la Iniciativa Privada forma parte activa de los consejos de seguridad y mantiene comunicación directa con autoridades como el Fiscal General en el Estado, Federico Fernández Montañez y el Delegado Regional, Miguel Medina, quienes informan sobre los trabajos que se realizan.

Aunque reconoció que el problema de la drogadicción persiste y no puede erradicarse de raíz de manera inmediata, Jorge Mtanous consideró que la actuación de las autoridades es una muestra de voluntad y compromiso.

"Mi admiración para las autoridades con la implementación de estos operativos, malo sería que no se hiciera nada, porque, que haya decomisos no significa que el problema sea nuevo, sino que se está enfrentando".

Los empresarios coincidieron en que este tipo de operativos envían un mensaje claro a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros sobre un entorno de seguridad en constante vigilancia y con resultados palpables.