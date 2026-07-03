Festejo con responsabilidad: operativo de seguridad en México

Con motivo del partido de la Selección Mexicana de este domingo, autoridades municipales preparan un operativo especial de seguridad y protección civil e hicieron un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que el dispositivo se realizará en coordinación con Seguridad Pública, Policía del Estado, Protección Civil, Bomberos y otras dependencias municipales.

Detalló que habrá paramédicos distribuidos en distintos puntos, además de ambulancias y unidades de emergencia para atender cualquier eventualidad. Destacó que los operativos anteriores concluyeron con saldo blanco.

Asimismo, pidió a los asistentes respetar los espacios, evitar empujones y mantener la calma, especialmente si hay menores de edad, además de acudir con las corporaciones de seguridad ante cualquier emergencia.

Indicó que el operativo permanecerá activo hasta que concluya el festejo y se retire el último de los asistentes.