Seis interesados calificados para subasta de AHMSA en Monclova

Un grupo de seis interesados acreditó los filtros iniciales para competir en la subasta de la unidad productiva integrada por Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), fijada para el próximo 25 de septiembre. Sin embargo, la información pública sobre su respaldo económico y trayectoria en la industria muestra marcadas diferencias entre cada participante.

Dentro del procedimiento promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, la lista de calificados la integran Argentem Creek Partners, CIESA, Compañía Yepal, Lance Internacional en alianza con Grupo Metals-Mex, Trust Empresarial Mexicano y Octavio Pous Escalante a título personal.

Para el proceso, la valuación mínima de la siderúrgica se fijó en cerca de mil 127 millones de dólares, exigiendo un depósito de garantía del cinco por ciento, suma que asciende a 56 millones 368 mil 903 dólares. Pese al número de aspirantes registrado en esta fase, las autoridades judiciales aclararon que esto no garantiza que la totalidad concrete la aportación requerida o efectúe una postura formal.

Entre los perfiles con mayor solidez y documentación pública destaca el fondo estadounidense Argentem Creek Partners, enfocado en mercados emergentes y deudores en reestructuración, encabezado por Daniel Chapman. Esta firma cuenta con antecedente directo en la gestión de AHMSA durante 2024, además de experiencia previa en la industria extractiva a través de ACG Metals.

En el sector minero también sobresale Compañía Yepal, asociada al empresario Octavio Quinto Miguel, con participación en la extracción y abasto de carbón mineral en el país y sociedades registradas en Coahuila. Por su parte, Lance Internacional, junto con Grupo Metals-Mex y vinculada al exejecutivo de la siderúrgica Ángel Efraín Rodríguez Ortiz, cuenta con experiencia en la comercialización de minerales y concesiones en la Región Carbonífera, aunque mantiene un capital social registrado bajo.

Respecto a Trust Empresarial Mexicano, encabezado por César Nolasco Mancha, se reportó una complicación operativa para transferir los fondos de la garantía desde un instrumento de inversión en Nueva York hacia la banca nacional. En contraparte, firmas como Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) y el particular Octavio Pous Escalante presentan escasa información pública sobre sus activos, patrimonio o alianzas estratégicas para encarar la transacción.

El próximo paso crucial en el concurso mercantil será la verificación de las garantías de seriedad tras la prórroga otorgada por el juzgado. De forma paralela, acreedores garantizados como Pemex, Cargill, Caterpillar Crédito, Banca Afirme y Unifin sostienen conversaciones exploratorias sobre un eventual consorcio, a la espera de concretar ofertas definitivas para la jornada del 25 de septiembre.