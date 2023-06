Seis semanas sin sueldo

Monclova; Coah.- "Ya bloqueamos la carretera, Ya tomamos la coquizadora, Ya marchamos de forma pacífica, Ya nos peleamos como Caín y Abel. ¿Qué opción tienen ustedes?, ¿Qué hacemos? cuestionaron obreros de Altos Hornos de México a representantes sindicales.



Callan lideres ante cuestionamientos de obreros, incluso hubo quienes solicitaban denunciar de forma penal a Alonso Ancira Elizondo por robo.

La tarde de este miércoles trabajadores de AHMSA sostuvieron una reunión en instalaciones de la sección 147 con la finalidad de informar lo relacionado a la caratula fiscal, entre gritos obreros solicitaban una respuesta, no escuchar lo mismo de siempre.

Dejaron en claro que llevan meses sobreviviendo solo a "mejoralitos" después de una acción (manifestación o paro laboral) reciben el pago de una nómina, por lo que ya no están dispuestos a esperar más.

A coro respondieron un NO cuando se les mostro que no había utilidades para este año y que no estaban conformes, por lo que buscaran a las autoridades competentes para que respondan si el documento entregado por la empresa es verdadero o falso.

Después de una hora de desahogo, el comité sindical se dirigió a la empresa para solicitar el pago inmediato de la nómina.

Cabe mencionar que este jueves se cumplen seis semanas sin percibir salario de nómina, aún falta el pago de ahorro, vales de despensa. "Ya no aguantamos más días", explicaron.