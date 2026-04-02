Óscar Ríos supervisa instalación de luminarias LED en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.- En coordinación con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas continúa avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura urbana, priorizando acciones que impacten directamente en la seguridad y bienestar de las familias.

Como parte de estos trabajos, el alcalde Óscar Ríos Ramírez realizó un recorrido en la colonia Progreso de Nueva Rosita, donde se llevan a cabo labores de instalación de nuevas luminarias LED, contribuyendo a mejorar la visibilidad en calles y espacios públicos, así como a generar entornos más seguros.

Durante la visita, además de supervisar los avances, el edil sostuvo un diálogo directo con vecinas y vecinos del sector, atendiendo diversas peticiones relacionadas con servicios públicos y estableciendo compromisos para dar solución a necesidades específicas. Este acercamiento permite mantener una dinámica de trabajo cercana, basada en escuchar y responder de manera puntual a la ciudadanía.

Las autoridades municipales destacaron que la implementación de luminarias LED no solo mejora la calidad del alumbrado, sino que también representa un uso más eficiente de la energía y una mayor durabilidad, lo que se traduce en beneficios sostenibles para el municipio.

En lo que va del año 2026, se han adquirido 715 luminarias LED, consolidando un avance significativo dentro del programa de modernización del sistema de alumbrado público, el cual busca ampliar la cobertura en colonias y comunidades de San Juan de Sabinas.

Con el respaldo del Gobierno del Estado y el trabajo en territorio, el municipio mantiene una ruta firme hacia la mejora de los servicios públicos, apostando por acciones concretas que respondan a las necesidades reales de la población y generen resultados visibles.