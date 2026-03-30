Monclova y Cuatro Ciénegas ven crecimiento turístico en Semana Santa

El arranque del periodo vacacional de Semana Santa dejó resultados favorables para el sector turístico en Monclova y Cuatro Ciénegas, donde se registró una buena afluencia de visitantes y una ligera recuperación en la ocupación hotelera, señaló el presidente de la OCV Monclova, Enrique Ayala.

El representante del sector turístico dijo que en el caso de Monclova, los eventos del Festival Vaquero ayudaron a generar movimiento, destacando el baile del grupo Pesado como uno de los principales atractivos del fin de semana. Indicó que este y otros eventos como el Día del Taco atrajeron la atención de personas de la región, lo que generó una importante afluencia y visita de personas, generando un importante movimiento.

Ayala Quintanilla señaló que aunque el evento tuvo mayor presencia de gente de la localidad, esto contribuyó a dinamizar la economía local y a mejorar los indicadores del sector al inicio de las vacaciones.

Respecto a Cuatro Ciénegas, mencionó que el comportamiento turístico fue positivo, incluso con algunos ajustes en los destinos por parte de visitantes tras la clausura de los Mezquites, sin que esto representara cancelaciones. Explicó que estos cambios han permitido mantener la actividad turística estable, al ofrecer alternativas dentro del mismo destino, evitando así afectaciones mayores con la derrama económica.

El presidente de la OCV destacó que las expectativas son más altas para los próximos días, cuando se espera la llegada de un mayor número de visitantes, especialmente por grupos religiosos, que elevan la ocupación. Para esta semana se prevé la llegada de alrededor de 400 personas provenientes de ciudades como Saltillo y Monterrey, quienes generan una demanda constante en hospedaje.