Una familia de Monclova solicitó el apoyo de la ciudadanía a través de redes sociales para localizar una motocicleta que representa su único medio de transporte diario, luego de que la unidad desapareciera del estacionamiento de Central de Dulces, sobre el bulevar Harold R. Pape.

De acuerdo con la publicación difundida originalmente por Sergio Reyna García y compartida por Alexa Martínez, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:16 horas en el área de estacionamiento del establecimiento comercial, ubicado cerca del cruce con el bulevar Francisco I. Madero.

Los afectados explicaron que, aunque la motocicleta es de modelo antiguo, resulta indispensable para su dinámica cotidiana, ya que la utilizan para llevar a los hijos a la escuela y a la secundaria, además de servir al jefe de familia para trasladarse a su centro de trabajo.

Con el propósito de recuperar su patrimonio, los ciudadanos pidieron compartir la publicación y aportar cualquier dato sobre el paradero del vehículo; asimismo, incluyeron imágenes de los presuntos responsables, y la mujer añadió la fotografía de perfil de una persona a quien señaló como quien presuntamente aparece en un video del incidente.

Hasta el momento de redactar esta información, se desconoce si los propietarios ya acudieron ante las autoridades correspondientes para formalizar el reporte.