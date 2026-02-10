Sergio Rodríguez González lamenta pérdidas por incendio en su taller

Tras el voraz incendio registrado la tarde del lunes causó daños a un propietario de otro yonke de al menos 25 mil pesos.

El fuego, que se propagó rápidamente debido a la presencia de llantas, plásticos y líquidos flamables, fue controlado gracias a la oportuna intervención de los Bomberos.

Vecinos de la zona relataron momentos de angustia durante el incendio. Francisco, vecino directo del yonke, agradeció la alerta temprana de una joven que permitió a los servicios de emergencia actuar a tiempo. "El humo estaba fortísimo, puras llantas, aceite... las casas apestaban. Si no es por la muchacha que habló, esto se iba más feo", declaró.

El incendio alcanzó árboles y vegetación cercana, lo que obligó a los vecinos a actuar rápidamente para evitar que el fuego se extendiera. "Nos pusimos las pilas, cortamos ramas con machetes, con máquina, para que no se brincara el fuego. Aunque estaban verdes, el fuego es el fuego", agregó Francisco.

Sergio Rodríguez González, propietario de un taller mecánico cercano, sufrió pérdidas por más de 25 mil pesos. A pesar de sus esfuerzos por salvar sus vehículos, el fuego alcanzó una camioneta y un "vocho" que estaban en reparación. "Estaba cocinando, cuando escuché los tronidos me asomé y vi que mi camioneta ya se estaba quemando. Alcancé a sacar la troca y el carro, pero se dañaron de atrás", lamentó Rodríguez.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que no se registraron personas lesionadas, pero sí daños materiales considerables en domicilios y talleres colindantes. El incendio consumió vehículos en desuso, llantas, plásticos y líquidos flamables, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.