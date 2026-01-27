Sergio Sisbeles asegura apoyo a trabajadores de Altos Hornos en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Ante la manifestación instalada por trabajadores y exobreros de Altos Hornos de México frente a Palacio Nacional, el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, aseguró que el Estado mantiene seguimiento puntual al conflicto, aun cuando se trata de un tema de competencia federal.

El funcionario señaló que desde el Gobierno del Estado se ha brindado acompañamiento a los afectados, reiterando que no se encuentran solos en este proceso. Destacó además que el tema ya ha sido atendido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, lo que abre la posibilidad de avanzar en una solución gradual.

Sisbeles Alvarado subrayó que la coordinación y la buena relación entre la federación y el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez, serán clave para destrabar un problema que se originó a partir de un conflicto de carácter político.

Finalmente, indicó que el trabajo conjunto entre ambos niveles de gobierno ha dado resultados positivos, no solo para la Región Centro-Desierto, sino también para la Región Carbonífera, generando condiciones que permitan un mayor beneficio y estabilidad para las familias de estas zonas.