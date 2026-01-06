Sergio Sisbeles dialoga con vecinos sobre muro de contención en Fénix

Luego de la manifestación de vecinos del fraccionamiento Fénix por la colocación de un muro de contención en el carril central del libramiento Carlos Salinas, el Subsecretario de Gobierno en la región Centro dijo que se establecerá un diálogo directo con los habitantes del sector para explicar los estudios técnicos que sustentan la obra.

Sergio Sisbeles Alvarado mencionó que como autoridades están abiertos para escuchar a los ciudadanos ante cualquier situación que se pueda presentar, por lo que buscarán un acercamiento con los vecinos para conocer su postura y explicar por qué se tomó esa decisión.

Explicó que antes de la ejecución de este tipo de proyectos se realizan estudios y análisis con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad en las arterias de alto flujo vehicular, como es el caso del libramiento.

Acciones de la autoridad

Es por eso que comentó que buscarán un acercamiento con los vecinos y se convocará a una asamblea informativa para exponer el estudio que se elaboró, con el que se analizan temas de comunicación, circulación y factibilidad vial.

"Vamos a seguir teniendo este acercamiento para explicarles el estudio que se realizó en cuanto al tema de vialidad y qué es lo más favorable".

Impacto en la comunidad

Reconoció que las obras pueden generar molestias entre los ciudadanos, principalmente cuando se modifican accesos o cruces, sin embargo, subrayó que estas decisiones buscan garantizar la continuidad de la circulación y reducir riesgos viales.

Finalmente, aseguró que se atenderán las inconformidades con el compromiso de buscar una solución que permita mejorar la movilidad, sin dejar de lado la conformidad de los vecinos del fraccionamiento Fénix.