Sergio Sisbeles informa sobre saldo blanco en seguridad: operativos exitosos

El subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles, informó que los operativos de seguridad implementados durante el reciente fin de semana en distintos municipios de la región concluyeron con saldo blanco, como resultado de la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales.

El funcionario destacó que este resultado es producto del trabajo constante que realizan los cuerpos de seguridad, particularmente los policías municipales, quienes han reforzado acciones de proximidad social, prevención y vigilancia, las cuales continuarán de manera permanente con el objetivo de fortalecer la seguridad y mantener la paz en la región.

Sisbeles subrayó que estas estrategias buscan consolidar el binomio sociedad–gobierno, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía para sumarse a la cultura de la denuncia y reportar cualquier situación irregular directamente ante las corporaciones municipales o a través de las líneas de emergencia.

En otro tema, el subsecretario se refirió a incidentes denunciados por paisanos que transitaban por la región, en los que presuntamente estuvieron involucrados elementos de corporaciones municipales. Precisó que, en el caso de Castaños, se actuó de manera inmediata y sin tolerancia alguna, iniciando un procedimiento administrativo y suspendiendo a los elementos señalados, mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

De igual forma, informó que en Sacramento se atendió un señalamiento por un presunto caso de corrupción contra migrantes, por lo que los policías involucrados fueron suspendidos de sus funciones y turnados a la Comisión de Justicia para la apertura del procedimiento interno y el debido proceso.

Sergio Sisbeles enfatizó que las autoridades estatales actuarán con firmeza siempre que existan denuncias formales y pruebas, ya que estas son fundamentales para emitir resoluciones y, en su caso, aplicar sanciones conforme a la ley.

Finalmente, aclaró la postura del Gobierno del Estado respecto a la regularización de vehículos de procedencia extranjera, ante la desinformación que circula en redes sociales. Señaló que el tema se rige por un decreto federal emitido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el cual, una vez publicado, tiene efecto inmediato y carácter de ley, por lo que debe respetarse y acatarse en estricto apego al Estado de derecho.