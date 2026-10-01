AHMSA: Proceso de venta avanza en concurso mercantil

Se mantienen atentos al proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA), que continúa dentro de la etapa jurídica del concurso mercantil, informó Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro.

El funcionario señaló que están pendientes del desarrollo de esta última etapa, luego de un proceso que, dijo, permaneció detenido durante casi tres años. "Estamos muy pendientes de ahora sí que del desarrollo de esta última etapa de un proceso que le hemos estado dando seguimiento este último año", expresó.

Sisbeles Alvarado señaló que existe confianza en que el procedimiento avance hasta concretar la venta de la empresa y destacó las gestiones realizadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum y la participación de los trabajadores. "Ya se va a desenvolver lo que es toda una terminología jurídica para poder ya llegar a su punto final y para poder ver la compra que todos aspiramos y que todos esperamos", indicó.

El subsecretario reconoció que todavía deben cumplirse algunos procedimientos jurídicos para cerrar el concurso mercantil y avanzar hacia la definición de un comprador. "La verdad es que ya está en esa etapa. Son nada más algunas maniobras jurídicas que hay para poder cerrar este concurso que hay de quiebra y que una vez que ya se finiquite pueda existir un postor real para poder encontrar la solución, pero sobre todo la venta", afirmó.

Actualmente, la venta de AHMSA y MINOSA aún no está concretada. Tras la subasta del 25 de septiembre, el proceso continúa sujeto al cumplimiento de requisitos y a las determinaciones de la autoridad judicial.