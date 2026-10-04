Gobierno de Coahuila actúa contra notarios públicos corruptos

El Gobierno del Estado de Coahuila mantendrá una política de cero tolerancia e imparcialidad estricta frente a presuntos actos ilegales, extorsiones o despojos cometidos por notarios públicos, afirmó el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado.

En entrevista, el funcionario sostuvo que, por instrucciones precisas del gobernador Manolo Jiménez Salinas, no existen privilegios para ningún fedatario público y la ley se aplicará con contundencia contra quienes vulneren el ejercicio de la fe pública en la entidad.

"El gobernador ha sido muy claro y muy preciso: aquí no hay privilegio para nadie y la ley se aplica de manera general para todos. Quien transgreda estos lineamientos enfrentará las consecuencias de ley", sentenció Sisbeles Alvarado al referirse a los procesos de fiscalización y retiro de fiat notarial que realiza la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Notarías.

El subsecretario puntualizó que la administración estatal actúa con firmeza para erradicar simulaciones e irrupciones a la legalidad que atenten contra la certeza jurídica patrimonial de la ciudadanía. Explicó que, tras las recientes suspensiones y bajas de fiats informadas por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, la dependencia mantiene canales abiertos para recepcionar cualquier queja o denuncia formal.

Asimismo, destacó que, de manera paralela, se avanza en la modernización y actualización de las unidades catastrales en los 38 municipios de Coahuila, en coordinación estratégica con el Registro Público de la Propiedad, a fin de consolidar el Estado de Derecho y brindar blindaje institucional a las operaciones patrimoniales de los coahuilenses.