Invitan a padres a preinscribir a sus hijos

SABINAS, COAH.- El subsecretario de educación básica en Coahuila, Iván Lozano Sánchez, anunció que las preinscripciones para la educación básica iniciarán la próxima semana.

"A partir del próximo 26 de enero, se llevarán a cabo las preinscripciones en la educación inicial y preescolar", dijo. Las preinscripciones para primaria se realizarán en febrero, y para secundaria, en las últimas semanas del mismo mes.

Lozano Sánchez invitó a los padres de familia a utilizar la página web de la secretaría para preinscribir a sus hijos y, si es necesario, acudir a las oficinas de servicios educativos para recibir apoyo. Se espera que más de 90 mil alumnos se inscriban en la educación básica en Coahuila.

Lozano Sánchez destacó la importancia de la educación inicial y preescolar para el desarrollo de los niños. "Los invitamos a que tomen la decisión de que sean todos los años en que se puedan preescolar porque los niños llegan con herramientas mucho más accesibles para poder enfrentar la educación primaria", dijo.

Lozano Sánchez destacó que Coahuila cuenta con los mejores maestros y personal educativo del país. "Tenemos al mejor personal, los mejores maestros de del país, muy comprometidos en Coahuila", dijo. La preinscripción ayudará a determinar las necesidades de espacios educativos en la región.