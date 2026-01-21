Sabinas festeja el Día Internacional del Mariachi

SABINAS, COAH.- Para Juan Carlos Dávila García, integrante del mariachi Tapatío, el Día Internacional del Mariachi es una fecha muy importante. "Es muy importante este día ya que de eso vivimos muchos de aquí", dijo. En Sabinas, hay aproximadamente ocho mariachis que dependen de este género musical para su sustento.

Dávila García destacó que el mariachi es una parte fundamental de la cultura mexicana. "El mariachi inició con indígenas, fue la pura vihuela, guitarrón, violín y arpa", explicó. Con el tiempo, se incorporaron instrumentos europeos como la trompeta, creando el sonido característico del mariachi.

El mariachi Tapatío, del que Dávila García es integrante, es uno de los más reconocidos de la región. "La cuna del mariachi es Jalisco, y el mariachi Tapatío es uno de los más emblemáticos", dijo. Anteriormente, se llamaba Trovadores del Norte.

Dávila García reconoció a todos y cada uno de sus compañeros de profesión, a quienes respeta y de quienes ha aprendido todo lo que sabe. Agregó que gracias a Dios, en Sabinas y la región carbonífera hay muchas opciones para que los ciudadanos puedan amenizar sus eventos importantes.

Dávila García invitó a la comunidad a seguir contratando mariachis para sus eventos. "No hay mariachi malo ni mariachi barato", dijo. El mariachi es una forma de mantener vivo el romanticismo y la tradición. "Que nos sigan contratando para todos sus eventos, ahí estamos disponibles", concluyó.