Servicio de recolección de basura en San Salvador y Margarito Silva mejora con boteo directo

El Gobierno Municipal pone en marcha una nueva ruta de recolección de basura en las colonias San Salvador y Margarito Silva, con el objetivo de mejorar el servicio y mantener las calles más limpias y ordenadas.

Anteriormente, el servicio se realizaba mediante contenedores, pero ahora será directamente con boteo, lo que permitirá una atención más personalizada y reducirá la acumulación de desechos en la vía pública.

La ruta inicia este 12 de agosto y forma parte del programa de Servicios Primarios, que busca optimizar la cobertura en distintas zonas de la ciudad.