Interconexión de pozos de agua en Múzquiz: SIMARC busca optimizar suministro

NUEVA ROSITA, Coah.- En el Pueblo Mágico de Múzquiz se llevará a cabo la interconexión de los pozos Aparición 1, 2 y 3, con el objetivo de mejorar el servicio de agua para los habitantes, informó el gerente general de SIMARC, licenciado Carlos García Vega.

El funcionario señaló que se trata de una obra de infraestructura hidráulica que forma parte de la inversión que realiza el gobierno del estado, con la finalidad de mejorar las condiciones de suministro del vital líquido.

García Vega explicó que el principal objetivo de estos trabajos es eficientizar el abasto de agua y contribuir a mejorar el servicio que reciben los habitantes del Pueblo Mágico.

Destacó la importancia de fortalecer la infraestructura hidráulica en la Región Carbonífera, debido a la necesidad de garantizar un suministro adecuado del vital líquido para la población.

El gerente general de SIMARC precisó que la interconexión de los tres pozos permitirá aprovechar de mejor manera la infraestructura disponible y avanzar en la eficiencia del servicio de agua.

Finalmente, señaló que el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento en la Región Carbonífera tiene registrados actualmente a 67 ciudadanos con derecho al agua en el municipio de Múzquiz.