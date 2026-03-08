Servicio Nacional del Empleo realizará jornada de reclutamiento en Coahuila

Con el objetivo de acercar oportunidades laborales a la población de la región Centro, el Servicio Nacional del Empleo llevará a cabo el próximo jueves 12 de marzo una jornada de reclutamiento con la participación de 5 empresas que ofertarán un total de 54 vacantes en diferentes áreas operativas.

La actividad se realizará en las oficinas del Servicio de Empleo en horario de 10 de la mañana al mediodía, donde las personas interesadas pueden acudir a dejar su papelería y entrevistarse con personal de las empresas.

Dentro de las empresas que participarán se encuentran Agua Clarita, Liverpool, Cadena Comercial OXXO, Central de Dulces y Farmacias Benavides, que estarán ofreciendo sus vacantes.

Entre las vacantes que se estarán promoviendo destacan puestos como vendedor repartidor y lavador llenador de agua, mesero, vendedor cajero, asesor de crédito, ayudante de tienda, auxiliar administrativo, cajero, chofer de ventas, chofer de torton, recibidor de mercancía y ventas de mayoreo.

Las autoridades del Servicio Nacional del Empleo hicieron un llamado a las personas que actualmente se encuentran en busca de trabajo para que aprovechen esta jornada y acudan con solicitud de empleo elaborada o currículum, a fin de facilitar su proceso de registro y entrevista con los reclutadores.

Señalaron que este tipo de actividades permite fortalecer la vinculación entre las empresas y los buscadores de empleo, brindando en un solo lugar diversas opciones laborales para quienes desean integrarse al mercado de trabajo.