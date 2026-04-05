Reginaldo Rodríguez garantiza servicios públicos al 100% en Monclova

A pesar del periodo vacacional, el departamento de Servicios Primarios mantiene sus operaciones al 100 por ciento en la ciudad, informó su director, Reginaldo Rodríguez, quien destacó que todas las áreas continúan trabajando de manera integral para garantizar la atención a la ciudadanía.

El funcionario señaló que servicios como Alumbrado Público, Limpieza, Parques y Jardines, así como las labores de bacheo a través del programa Ola Monclovense, se encuentran activos sin interrupciones durante estos días de descanso.

Precisó que el sistema de recolección de basura opera con normalidad en sus dos modalidades, tanto mediante boteo como a través de contenedores, además de mantener tres turnos de trabajo para cubrir toda la ciudad.

Rodríguez indicó que también permanecen en funciones las cuadrillas de alumbrado, bacheo y limpieza, reforzando acciones en espacios recreativos y zonas de mayor afluencia debido al incremento de visitantes durante la temporada.

Agregó que el personal fue distribuido estratégicamente para hacer frente no solo a Semana Santa, sino también a otros periodos vacacionales como verano y fin de año, asegurando así la continuidad de los servicios municipales.

Asimismo, puso a disposición de la ciudadanía el número 866-642-1992 para reportar cualquier situación relacionada con los servicios públicos.