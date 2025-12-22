Sheinbaum asegura que entrega de agua del Río Bravo no afecta a agricultores del norte

Sheinbaum afirmó que el acuerdo para cumplir la deuda hídrica con Estados Unidos se realizó en coordinación con Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Durante la conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la entrega de agua proveniente de los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas a Estados Unidos, como parte del cumplimiento de la deuda hídrica correspondiente al Río Bravo.

En su respuesta, la mandataria señaló que el acuerdo alcanzado contempla medidas para reducir al mínimo las afectaciones al sector agrícola del norte del país. Sheinbaum indicó que el proceso se llevó a cabo en coordinación con los gobiernos estatales involucrados y aseguró que, como resultado de este trabajo conjunto, "prácticamente no hay afectaciones a los agricultores del norte de México".

Ante el cuestionamiento de un reportero sobre la legalidad de utilizar agua de otras presas o ríos para cubrir el adeudo con Estados Unidos, la presidenta explicó que se diseñó un esquema con la participación de las entidades federativas involucradas. "Se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima a agricultores de todo el país, particularmente de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y Chihuahua", expresó.

La presidenta detalló que se optó por un mecanismo que permitiera resarcir el volumen comprometido mediante aguas de otras cuencas, con el objetivo de atender el adeudo sin generar impactos significativos en las zonas productivas. "Entonces se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema del adeudo de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima. Prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo", añadió.

Proyecto de infraestructura hídrica para Tamaulipas

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum señaló que Tamaulipas es una de las entidades con mayor impacto por el uso del agua del Río Bravo, por lo que se retomará un proyecto de infraestructura planteado desde hace varios años. "Particularmente Tamaulipas es el estado que más se ve afectado por todo el uso del río Bravo. Hay un proyecto de hace mucho tiempo para poder hacer una línea de conducción de las aguas tratadas de Nuevo León a Tamaulipas para utilizarse para riego", explicó.

La presidenta informó que este proyecto está siendo recuperado y que se contempla iniciar su ejecución el próximo año, con el objetivo de garantizar agua suficiente para riego agrícola en Tamaulipas, independientemente de las condiciones de lluvia. "La idea es iniciarlo el próximo año de tal manera de que, más allá si hay agua de lluvia o no, este convenio que se firmó hace muchos años se haga realidad y se pueda hacer la infraestructura que se requiere para Tamaulipas", señaló.

Legalidad del acuerdo y relación con Estados Unidos

Ante una nueva pregunta sobre la legalidad del acuerdo, Sheinbaum fue enfática al afirmar que las acciones del gobierno federal se apegan al marco jurídico. "Sí, nosotros no hacemos nada ilegal", respondió. La mandataria añadió que este tema también formó parte de las conversaciones sostenidas con autoridades de Estados Unidos en el marco de la mesa de negociación bilateral.