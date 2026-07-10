Claudia Sheinbaum confirma adeudo de Alonso Ancira a PEMEX: más de 112 millones de dólares

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el empresario Alonso Ancira Elizondo aún no ha liquidado el acuerdo reparatorio firmado con PEMEX por el caso Agronitrogenados, por lo que se mantiene pendiente un pago superior a 112 millones de dólares.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria federal retomó el caso del ex presidente del Consejo Consultivo de AHMSA señalando que la Fiscalía General de la República indicó que se mantiene el adeudo. "Por cierto que, el otro día mencioné a Ancira de que todavía debía y si todavía debe, eh, me lo confirmó la Fiscalía (FGR)", informó durante la conferencia en la que se cuestionó por el amparo promovido por Gilda Lozoya.

Señaló que el incumplimiento de ese compromiso económico mantiene vigente el proceso judicial derivado de la compraventa de la planta de Agronitrogenados. Alonso Ancira Elizondo adeuda alrededor de 112 millones de dólares, por lo que el proceso judicial continúa hasta que se cumplan las obligaciones establecidas en el convenio suscrito con Pemex.

Este acuerdo reparatorio fue firmado para resarcir el daño ocasionado por la operación de compra-venta de la planta de Agronitrogenados, caso que dio origen a la investigación por presuntos actos de corrupción.

Las declaraciones de la Presidenta se producen mientras continúa el proceso de quiebra de AHMSA, en el que se desarrolla el procedimiento para la venta de los activos de la empresa con el propósito de atender las obligaciones con sus acreedores.