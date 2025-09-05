Expectativas en Coahuila por visita de Claudia Sheinbaum

La visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana a Coahuila genera expectativa en el sector empresarial, que aguarda anuncios concretos para la reactivación económica de la Región Centro.

Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra Monclova, señaló que son dos los temas prioritarios: el arranque de la explotación de gas shale y la definición en el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA).

"Hace poco estuvimos platicando con el secretario de Fomento Económico y con gente del Gobierno sobre la región Centro, el tema que traemos ahorita muy fresco es el gas shale, que lo ha anunciado la presidenta, lo ha anunciado el gobernador y esperemos que ese sea uno de los puntos que se toquen en la visita".

Consideró que la presencia constante de Sheinbaum en Coahuila junto al Gobernador Manolo Jiménez Salinas demuestra que existe una buena relación política que debe traducirse en resultados tangibles para la zona, que vive un estancamiento económico desde la crisis de AHMSA.

"Seguimos todavía en que no sale la venta (AHMSA), ya está todo en la mesa, yo no sé qué más falte. Yo creo que con una orden que dé la presidenta esto avanza fácilmente".

El representante del sector industrial urgió que se establezcan compromisos claro con fechas, tanto en el caso de AHMSA como en el desarrollo del gas shale mediante fracking para el desarrollo económico.

"Si no se establecen compromisos puntuales con fechas, no podemos decir que será el próximo año o próximamente, por lo que se deben trazar rutas específicas con tiempos definidos".

El líder empresarial reconoció la capacidad y mesura de Sheinbaum, aunque apuntó que su administración ha quedado opacada por el impacto económico de los aranceles impulsados en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.