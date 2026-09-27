Karina Villarreal y Siete Vidas AC buscan justicia para Nova: avance en el caso

A dos meses de que se viralizara la agresión contra la gatita "Nova", la asociación civil Siete Vidas AC informó que la denuncia penal presentada contra tres adolescentes continúa su curso legal ante las autoridades competentes bajo el sistema de justicia para adolescentes.

Karina Villarreal Vega, presidenta de la organización, explicó que tras el rescate y la atención médica de "Nova", sus hermanos y la madre, el enfoque prioritario del organismo se centra en que la investigación no quede impune y se determinen las responsabilidades jurídicas correspondientes.

La activista enfatizó que la recuperación de los ejemplares no borra los actos de crueldad cometidos ni exime a los implicados de las consecuencias legales, por lo que solicitan la reparación del daño y medidas formativas que incluyan atención psicológica y concientización sobre el bienestar animal.

Actualmente, "Nova" y sus familiares se encuentran estables, desparasitados y fuera de peligro bajo el resguardo de la asociación, a la espera de ser integrados en un hogar responsable mediante adopción.