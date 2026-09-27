DIF Coahuila capacita a más de 1,800 personas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y la intervención oportuna ante crisis emocionales, consumo de sustancias y riesgos psicosociales, el Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila, ha capacitado a más de 1,800 personas en las cinco regiones de la entidad mediante la enseñanza de primeros auxilios psicológicos y la aplicación del método especializado «Nexo».

La estrategia, integrada al programa de profesionalización de la política estatal «Vive Libre Sin Drogas», ha desplegado sus talleres formativos en municipios de las regiones Centro, Carbonífera, Norte, Sureste y Laguna, consolidando una red unificada de primera respuesta.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, subrayó que la formación técnica del personal de campo es determinante para brindar un acompañamiento institucional efectivo a la población en situación de vulnerabilidad.

"Cuando una persona decide pedir ayuda, es fundamental que encuentre a alguien que sepa escuchar, identificar una situación de riesgo y orientarla correctamente. Con el Método NEXO estamos fortaleciendo esa primera respuesta y brindando herramientas a quienes tienen contacto directo con nuestra comunidad. Queremos que en Coahuila cada vez más personas sepan cómo actuar, cómo acompañar y cómo vincular oportunamente a quien necesita atención especializada", declaró Salinas Valdés.

La funcionaria agregó que el abordaje de la salud mental y la prevención de adicciones demandan una labor permanente e interinstitucional, capaz de detectar de forma temprana conductas de riesgo y canalizar a los usuarios hacia los servicios de salud disponibles.

El proceso formativo reunió a elementos de corporaciones policiales, agentes del Ministerio Público, personal de la Fiscalía General del Estado, efectivos de Protección Civil, psicólogos, docentes y servidores públicos de los órdenes estatal y municipal. Por la naturaleza de sus responsabilidades, estos sectores operativos representan el primer punto de contacto ciudadano ante contingencias o crisis emocionales.

La metodología «Nexo» articula una guía estandarizada de actuación fundamentada en cuatro etapas operativas:

· N (nivel de riesgo): Identificación y evaluación inicial de la gravedad de la crisis.

· E (escucha empática): Contención verbal y atención receptiva sin juicios de valor.

· X (exploración): Análisis de necesidades inmediatas y detección de motivación para recibir apoyo.

· O (orientación y vinculación): Canalización formal y directa hacia los centros y programas especializados.

Estas jornadas responden a la directriz del gobernador Manolo Jiménez Salinas para estructurar políticas públicas de prevención social con enfoque transversal e integral, sumando capacidades operativas de diversas dependencias públicas.

A través de la estrategia «Vive Libre Sin Drogas», el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila mantienen acciones permanentes que abarcan desde la sensibilización comunitaria y la prevención primaria, hasta la profesionalización técnica, la atención clínica y la reinserción social.