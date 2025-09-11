Silencio institucional ante acusación en Secundaria Técnica 29

Monclova, Coah.– Tras la vinculación a proceso del maestro Luis Ángel N., señalado por el delito de violación en contra de una ex alumna de la Secundaria Técnica No. 29 "Carlos Espinoza Romero", la institución educativa optó por no emitir postura pública sobre el caso.

La mañana de este jueves se acudió al plantel, donde pese a la presencia del director, éste rechazó brindar entrevista o declaración respecto a la situación legal de su docente.

El silencio oficial contrasta con la preocupación que persiste entre padres de familia y alumnos, quienes expresaron de manera reservada su inquietud por el hecho de que el maestro hubiera ejercido funciones dentro de la escuela mientras presuntamente iniciaba el acoso contra la víctima.

Además, hasta el momento se desconoce quién está cubriendo el grupo y las materias del profesor detenido, situación que genera incertidumbre entre la comunidad escolar, ya que no se ha informado si la Secretaría de Educación ha designado a un sustituto temporal.

La audiencia en la que se resolvió la vinculación a proceso se celebró a puerta cerrada en el Centro de Justicia Penal de Frontera, debido a que la víctima es menor de edad. De acuerdo con la información judicial, el señalamiento incluye que las conductas del profesor no fueron aisladas, sino reiteradas, y que incluso continuaron después de la graduación de la alumna, bajo amenazas que finalmente rompió al presentar la denuncia.

El caso mantiene bajo la lupa a la Técnica 29, donde padres de familia esperan que la Secretaría de Educación y la dirección del plantel establezcan medidas claras para garantizar la seguridad de los estudiantes y brindar confianza a la comunidad escolar.

Por ahora, el maestro permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso legal en su contra.