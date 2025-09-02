Vecinos de Pípila agradecen a Simas por solucionar problema de aguas negras

El Sistema de Aguas y Saneamientos de Monclova (Simas) atendió el brote de aguas negras reportado en la calle Pénjamo de Hidalgo, entre Del Río y Otoniel Lira, en la colonia Pípila, mediante la realización de dos sondeos y la sustitución de dos tramos de 5 metros de tubería de drenaje sanitario.

Vecinos afectados, como María Guadalupe Meléndez, señalaron que al menos ocho familias padecían diariamente los fuertes olores que incluso ingresaban al interior de sus casas, provocando temperatura, náuseas y falta de apetito, principalmente en niños y adultos.

Sin embargo, gracias a la pronta respuesta del Sistema Intermunicipal, el problema ha quedado resuelto, esperando que el problema no vuelva a surgir en la calle Pénjamo de Hidalgo por el bien de las familias.

Los habitantes recalcaron que el problema se había reportado en múltiples ocasiones. Por ello, solicitaron que Simas revisara a fondo la red de drenaje de la calle, ya que consideraban que se trata de una falla que requería reparación completa de la tubería.