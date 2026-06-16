SIMAS alerta sobre problemas de drenaje en Monclova tras lluvias

Ante los problemas registrados en el sistema de drenaje tras las lluvias extraordinarias del pasado lunes, autoridades de SIMAS hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar abrir alcantarillas o retirar tapas de registros con la intención de desalojar el agua acumulada en calles y avenidas.

El subgerente de Operación y Distribución, Ricardo Vázquez, explicó que el pasado lunes se tuvo una lluvia atípica con la concentración de la tercera parte de la lluvia de todo un año en tan solo un día, con la captación de 101 milímetros cúbicos.

Estas condiciones generaron una presión inusual en la red de agua y drenaje, provocando un aumento en los reportes relacionados con drenajes obstruidos y escurrimientos.

Una de las principales problemáticas durante las lluvias fue la entrada de agua de lluvia al drenaje sanitario, lo que reduce la capacidad de operación de la red y ocasiona que brote el agua de drenaje en distintos sectores de la ciudad.

"Con los drenajes tenemos una situación muy particular porque a veces creemos que el drenaje pluvial es compatible con el drenaje sanitario y eso no es así, el sanitario trabaja de una forma y el pluvial de otra".

El funcionario informó que mientras normalmente se reciben entre 20 y 30 reportes diarios por problemas de drenaje, durante la contingencia recibieron cerca de 130 reportes, de los cuales el 30 % están relacionados con el ingreso de agua de lluvia al sistema de drenaje.

Señaló que abrir alcantarillas representa además un riesgo para peatones y automovilistas, ya que las corrientes de agua pueden ocultar registros destapados y provocar accidentes, especialmente con lluvias intensas o en zonas con poca visibilidad.