SIMAS asegura abasto de agua en Monclova durante la canícula

A unos días del inicio de la canícula, considerada la temporada de mayor calor del año, el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) aseguró el abasto de agua potable a la población en Monclova y Frontera, aun con el incremento en el consumo provocado por las altas temperaturas.

El gerente de SIMAS, Eduardo Campos, informó que desde hace dos semanas se registra un aumento en la demanda, aunque el sistema mantiene un margen suficiente para atender el servicio sin contratiempos. Señaló que el organismo atraviesa actualmente la semana 10 de las 16 consideradas críticas por el comportamiento histórico del consumo, sin que se registren problemas para el abasto a la población.

Eduardo Campos señaló que actualmente SIMAS tiene una capacidad de extracción cercana a los mil 930 litros por segundo y hasta el momento los picos máximos andan alrededor de mil 650 litros por segundo, por lo que todavía cuentan con un margen. El funcionario explicó que, durante la canícula, el consumo promedio alcanza los mil 700 litros por segundo, aunque en algunos días puede elevarse hasta cerca de mil 800 litros por segundo. "Hay picos altos, lo sabemos, pero el sistema está garantizando el servicio y sin ningún problema lo vamos a dar".

Respecto al comportamiento de los mantos acuíferos tras las lluvias registradas semanas atrás, mencionó que los monitoreos más recientes muestran condiciones favorables, pero todavía no se tienen las mediciones con las últimas lluvias. "En la zona oriente se registró una recuperación aproximada de dos metros en el nivel de los mantos, mientras que en Pozuelos se observó un descenso de cerca de un metro, pero es normal por el aumento de consumo", indicó.