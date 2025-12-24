Contactanos
SIMAS Monclova concluye obra de agua potable en Guadalupe

La obra de reposición de la red de agua potable en Guadalupe abarca 504 metros lineales de tubería de PVC.

Por Gerardo Martínez - 24 diciembre, 2025 - 01:02 p.m.
      El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera concluyó trabajos de reposición de la red de agua potable en la colonia Guadalupe, como parte del programa Mejorando el Agua para Todos, con una inversión superior a 1.09 millones de pesos.

      La obra se realizó en la calle Frontera, en el tramo comprendido entre el bulevar Pape y la calle Valparaíso, donde se sustituyeron 504 metros lineales de tubería de PVC hidráulico de cuatro pulgadas de diámetro, con el objetivo de mejorar el abasto y reducir fugas en la zona.

       

      De acuerdo con personal de SIMAS, los trabajos forman parte de una estrategia conjunta entre la dependencia, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Monclova y Frontera para avanzar en la reposición de líneas de agua y drenaje que se encuentran obsoletas, tras superar su vida útil.

      El Departamento de Ingeniería y Obras del organismo informó que, tras concluir con la instalación de la nueva red, se labora en la reposición del asfalto en el área intervenida, a fin de restablecer la vialidad y minimizar afectaciones a los vecinos.

       

      Con estas acciones, SIMAS busca fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente para los habitantes de ambos municipios.

