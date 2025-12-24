SIMAS Monclova concluye obra de agua potable en Guadalupe

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera concluyó trabajos de reposición de la red de agua potable en la colonia Guadalupe, como parte del programa Mejorando el Agua para Todos, con una inversión superior a 1.09 millones de pesos.

La obra se realizó en la calle Frontera, en el tramo comprendido entre el bulevar Pape y la calle Valparaíso, donde se sustituyeron 504 metros lineales de tubería de PVC hidráulico de cuatro pulgadas de diámetro, con el objetivo de mejorar el abasto y reducir fugas en la zona.

De acuerdo con personal de SIMAS, los trabajos forman parte de una estrategia conjunta entre la dependencia, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Monclova y Frontera para avanzar en la reposición de líneas de agua y drenaje que se encuentran obsoletas, tras superar su vida útil.

El Departamento de Ingeniería y Obras del organismo informó que, tras concluir con la instalación de la nueva red, se labora en la reposición del asfalto en el área intervenida, a fin de restablecer la vialidad y minimizar afectaciones a los vecinos.

Con estas acciones, SIMAS busca fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente para los habitantes de ambos municipios.