SIMAS restablece suministro de agua en Monclova tras falla eléctrica

Cerca de 30 mil usuarios de SIMAS se vieron afectados por la falla del suministro de agua, ante la interrupción de energía eléctrica en los pozos de Pozuelos y Viborillas, situación que se prolongó hasta este martes debido a las dificultades para acceder a la zona afectada ante las constantes lluvias.

La interrupción del servicio impactó a más de 30 colonias de Monclova y Frontera, donde los usuarios experimentaron bajas presiones y retrasos en los horarios habituales, mientras personal del organismo operador realizaba las labores de reparación.

El subgerente de Operación y Distribución de SIMAS, Ricardo Vázquez Falcón, informó que durante la tormenta registrada la tarde y noche del lunes se presentó una nueva falla eléctrica que dejó sin funcionamiento el sistema de bombeo que abastece a gran parte de ambas ciudades.

Desde las primeras horas del martes se puso en marcha un programa de recuperación para reducir el impacto entre los usuarios, logrando reactivar todos los equipos y comenzar el restablecimiento gradual del servicio.

Vázquez Falcón señaló que uno de los principales obstáculos para resolver la contingencia fue el complicado acceso a la zona de captación, donde las lluvias dañaron los caminos y vados, dificultando el ingreso de las cuadrillas técnicas.

"Las avenidas y los caminos que conducen a Pozuelos Viborillas fueron la parte más complicada, tuvimos que entrar con retroexcavadoras porque la cantidad de agua que bajó hizo muy difícil llegar a la zona de la falla".

El funcionario indicó que, aunque el servicio ya fue restablecido y los pozos se encuentran operando nuevamente, la recuperación total de presiones y horarios se realizará de manera paulatina durante las siguientes horas, además de que SIMAS se mantendrá en alerta ante el pronóstico de más lluvias y tormentas eléctricas para los próximos días.