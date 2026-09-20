Simulacro de evacuación en Monclova por fuga de gas LP

Unas 450 a 600 personas fueron evacuadas durante un simulacro coordinado por el Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) Monclova, que tuvo como hipótesis la colisión de una pipa distribuidora de gas LP contra un tractocamión y una posterior fuga.

El ejercicio se realizó en el cruce de avenida Industrial y Ecuador, a la altura de la colonia Emiliano Zapata Sur, con la participación de corporaciones de seguridad, rescate, dependencias municipales y empresas integrantes del CLAM.

Jesuri Adoniram Martínez Pérez, presidente del CLAM Monclova, informó que el simulacro se desarrolló conforme a lo planeado y concluyó en 23 minutos, por debajo de los 25 o 26 minutos previstos.

Explicó que el reporte a Bomberos se realizó a las 12:05 horas y la unidad arribó al sitio a las 12:12. La Cruz Roja llegó a las 12:10, mientras que Seguridad Pública ya se encontraba en el lugar desde las 12:02.

A las 12:16 horas, Bomberos realizó la extracción de los lesionados y, posteriormente, las ambulancias trasladaron a las personas involucradas en el ejercicio. A las 12:20 concluyeron las labores de las corporaciones y el simulacro terminó oficialmente a las 12:23 horas.

Como parte del ejercicio también se realizó la evacuación de habitantes de colonias aledañas. Se establecieron tres puntos de reunión: uno a la altura de donde anteriormente se encontraba Atlas, otro frente a Gutiérrez y uno más detrás de la empresa FASE.

De acuerdo con el CLAM, fueron evacuadas alrededor de 105 familias de la colonia Emiliano Zapata Sur, además de personal de talleres y habitantes de la colonia Braulio Fernández, para un estimado total de entre 450 y 600 personas.

La hipótesis contempló que una pipa distribuidora de gas LP, al salir de la colonia para incorporarse a avenida Industrial, fue impactada por un tractocamión en el cruce. La colisión provocó una fuga en componentes y conexiones de la pipa, lo que activó el protocolo de emergencia.

En el simulacro participaron alrededor de 70 personas de Sedena, Policía Municipal, Policía de Tránsito, Policía Estatal, Guardia Nacional, Servicios Primarios, Transporte y Vialidad, así como Protección Civil de Monclova y Frontera.

También participaron integrantes del CLAM Monclova y CLAM Frontera, además de empresas como Metelmex, FEMSA, Comisión Federal de Electricidad y Montajes Frontera, entre otras.

Martínez Pérez destacó que se trató de un ejercicio multidisciplinario para evaluar la coordinación y los tiempos de respuesta ante una emergencia.