Muere arroyado Pequeño ciclista

MONCLOVA COAH.- La tarde del domingo quedó marcada por la tragedia luego de que un niño de apenas nueve años muriera de forma instantánea tras ser atropellado por una camioneta sobre la avenida Revolución Mexicana, a la altura de la colonia Tierra y Esperanza, provocando una intensa movilización policiaca y de cuerpos de auxilio.

El fatal accidente ocurrió minutos antes de las 19:40 horas, cuando el menor identificado como Domi Alejandro circulaba en bicicleta sobre la calle Primero de Mayo con dirección al oriente de la ciudad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el pequeño logró atravesar los primeros carriles y llegó hasta el camellón central; sin embargo, al intentar continuar su trayecto volvió a incorporarse a la avenida sin percatarse de la cercanía de una camioneta Chevrolet doble cabina.

La unidad era conducida por Juan "N", de 58 años, quien regresaba de su jornada laboral en la planta Cimari y se dirigía a su domicilio ubicado cerca del lugar del accidente.

Autoridades señalaron que el conductor intentó frenar y desviar la unidad para evitar el golpe, pero la corta distancia hizo imposible impedir el impacto.

Tras ser embestido, el menor salió proyectado violentamente contra el pavimento, mientras la bicicleta quedó destrozada bajo la camioneta. El niño sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que le arrebató la vida en cuestión de segundos.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio tras el llamado de emergencia, pero únicamente confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordonaron el área, mientras agentes ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes. El conductor quedó asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

La llegada de familiares convirtió la escena en un momento desgarrador; entre llanto e incredulidad observaron cómo un paseo dominical terminó convertido en una tragedia irreversible.