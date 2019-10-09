Sin definir posible venta de AHMSA

Reconociendo que hay interés de extranjeros en Altos Hornos de México, Francisco Orduña Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas manifestó que si bien es cierto hay acercamientos no se ha logrado concretar nada y que este tipo de procesos son muy tardados.

Durante los últimos meses ejecutivos de distintas empresas han visitado la acerera con fines comerciales, sin embargo el recorrido y las intenciones se han manejado de forma hermética, una de empresas que más se ha interesado en hacer tratos con la siderurgia es el grupo Italo-argentino Techint Ternium.

ArcelorMittal es otra de las empresas interesadas cabe mencionar que esta es la mayor compañía siderúrgica a nivel mundial, con una plantilla de casi 200 000 empleados en más de 60 países. Ha liderado la consolidación del sector siderúrgico internacional, y es considerada hoy como el único productor de acero realmente global, además de tener negocios en la industria de la construcción y de la energía.

La empresa regiomontana Villacero también se ha interesado en hacer tratos con Altos Hornos, cabe mencionar que Villacero participa en los mercados internacionales mediante alianzas con empresas estratégicas en EU, Canadá y Europa.

Ejecutivos de Baosteel se han dejado ver en los pasillos de AHMSA siendo esta una compañía de producción de hierro y acero con sede en Shanghái, China. Es el segundo mayor productor del mundo de acero en crudo, con una producción anual de alrededor de 20 millones de toneladas.

Otro de los interesados es Posco con base en Pohang en Corea del Sur, es el cuarto principal productor de acero mundial, y un proveedor decisivo de la industria automovilística y de los astilleros navales surcoreanos desde hace más de cuarenta años.