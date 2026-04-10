Napoleón Gómez Urrutia se reúne con trabajadores mineros en Frontera

El dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, fue recibido con entusiasmo por trabajadores adheridos a la Sección 327 durante su visita a Ciudad Frontera, donde encabezó una jornada de acercamiento con la base sindical.

El líder inició su recorrido en las instalaciones de la empresa Airon Cast, donde saludó personalmente a los trabajadores, quienes se acercaron para expresarle su respaldo. Posteriormente, se llevó a cabo una asamblea de bienvenida que reunió a integrantes de diversas secciones del sindicato, entre ellas la 16, 31, 81, 265, 312 y 327.

Durante el evento, Gómez Urrutia fue ovacionado por los asistentes, quienes corearon al unísono "¡Es un honor estar con Napoleón!", en una muestra de apoyo y reconocimiento a su liderazgo al frente del sindicato nacional minero. El ambiente festivo se reforzó con la presencia de un mariachi que acompañó el recibimiento.

En su mensaje, el dirigente sindical destacó que uno de los principales objetivos de su gestión es impulsar pensiones dignas para los trabajadores, tema que —adelantó— será abordado en la próxima asamblea anual programada para el mes de mayo.

La visita forma parte de los recorridos que el líder sindical realiza por distintas regiones del país, en un contexto de retos para la industria minera y de fortalecimiento de la organización sindical en el norte del país.

Con este tipo de encuentros, el sindicato busca mantener cercanía con sus agremiados y consolidar la unidad entre las distintas secciones que lo conforman.