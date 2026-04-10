Roberto Carlos Rodríguez Rico es reelecto como secretario del sindicato en Sabinas

SABINAS, COAH.- Roberto Carlos Rodríguez Rico fue reelecto como secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, luego de que su planilla fue la única que se registró dentro del plazo estatutario. La convocatoria se lanzó el 26 de marzo y cerró el 1 de abril, periodo de cinco días que marca el reglamento para recibir aspirantes al nuevo comité.

Rodríguez Rico explicó que su periodo actual concluía el 19 de junio de este año, tras tres años de gestión. Señaló que el comité se mantuvo prácticamente igual. La ausencia de otras planillas, dijo, fue interpretada como respaldo al trabajo desempeñado.

Durante la entrevista, el dirigente detalló que continuaban operando la beca escolar de 22 mil pesos, beneficio repartido entre 22 hijos de trabajadores que cursan secundaria, preparatoria y nivel profesional. Agregó que también seguía pendiente la revisión del contrato colectivo de trabajo, pues aún no habían tenido acercamiento formal con la parte patronal.

Informó que la comisión negociadora se reuniría el siguiente martes para analizar la propuesta de incremento salarial. El sindicato planteó un aumento del 10%, superior al 8.5% obtenido el año pasado, además de mejoras al clausulado. Esa misma tarde, el comité celebraría reunión ordinaria para tomar protesta al nuevo integrante y formalizar los cambios.

La reelección se consumó sin contratiempos y el comité quedó listo para continuar las negociaciones contractuales y los programas de apoyo, mientras se formalizaban los trámites ante la autoridad laboral correspondiente.