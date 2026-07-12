Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros celebra su 92 aniversario

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, conmemoró este 11 de julio 92 años de su creación con un llamado a fortalecer la unidad y mantener el impulso a programas de desarrollo social y económico en beneficio de sus agremiados.

Con motivo de la conmemoración del aniversario, el secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, dirigió un mensaje a los integrantes del gremio, en el que destacó la trayectoria histórica de la organización y convocó a los trabajadores a preservar la unidad frente a los retos que enfrenta actualmente el sector minero.

El dirigente nacional afirmó que la estrategia del sindicato se mantiene enfocada en la implementación de programas sociales y de desarrollo para los afiliados, y desestimó las críticas y controversias que han surgido contra la dirigencia por parte de diversos actores políticos y empresariales.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Local de la Sección 327 del Sindicato Minero emitió un pronunciamiento desde el Monumento al Minero, ubicado en la plaza De las Garzas, en el que reconoció la labor cotidiana de los trabajadores de la industria y agradeció el respaldo de sus familias.

Durante el acto, representantes sindicales reiteraron su reconocimiento a quienes integran el gremio y destacaron la importancia de mantener el compromiso con las actividades productivas del sector.

Como parte del cierre de la conmemoración, el sindicato llamó a las distintas secciones del país a continuar trabajando de manera coordinada y sostuvo que el fortalecimiento de la industria nacional depende del esfuerzo conjunto y del compromiso de los trabajadores con el desarrollo de sus actividades en México.