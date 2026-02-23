A los 64 años, sus hijos lo echaron de casa y llegó a un refugio buscando ayuda

Con una andadera y apenas 50 pesos en la mano, Armando Gutiérrez Ortiz, de 64 años, tocó la puerta de la casa de rescate 'Generando Vida' en Monclova para pedir un lugar donde resguardarse.

Había escuchado, 'entre voz y voz', que existía un sitio donde ayudaban a adultos mayores en abandono.

Así se lo contó a Juan Francisco, mejor conocido como 'Hommy' Vielma, quien desde hace tiempo brinda refugio a personas de la tercera edad que han sido dejadas a su suerte.

Armando llegó solo, cansado y sin más pertenencias que su andadera y la esperanza de encontrar apoyo.

De siete hijos que tuvo, actualmente le sobreviven seis. Sin embargo, ninguno le ofreció techo. Originarios de la colonia Borja, en el municipio de Frontera, sus propios familiares —según relató— no lo soportaron más y lo echaron a la calle.

Poco a poco, caminando con dificultad y tomando algunas unidades de taxi, logró llegar hasta la casa de rescate.

¿Cómo llegó Armando Gutiérrez al refugio?

Al encontrarse con Hommy, le ofreció 50 pesos a cambio de un espacio donde quedarse. El activista rechazó el dinero y le abrió las puertas sin condición alguna, aun cuando el lugar ya se encuentra lleno con varias personas que también han sido rescatadas de la calle.

La realidad de los adultos mayores en abandono

Hommy Vielma explicó que Armando no cuenta con vivienda propia y que su situación es un reflejo del abandono que viven muchos adultos mayores, quienes después de dedicar su vida a sus familias, terminan enfrentando la soledad y el rechazo.

Hoy, Armando tiene una cama, un plato de comida y compañía. No recupera con ello el cariño de sus hijos, pero al menos ha encontrado un espacio donde no es invisible.