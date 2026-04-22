Hospital General de Nueva Rosita ofrecerá cirugías de cataratas gratuitas

NUEVA ROSITA, COAH.- El director del Hospital General de Nueva Rosita, doctor Arturo Montemayor Menchaca, confirmó que el 1 y 2 de junio se llevarán a cabo jornadas de cirugías de cataratas para candidatos previamente valorados. El procedimiento quirúrgico será completamente gratuito para los pacientes beneficiados.

Montemayor Menchaca explicó que el hospital realizará el examen preoperatorio sin costo. Sin embargo, precisó que las personas que cuenten con seguridad social deberán acudir a la institución a la que están afiliados para realizarse los estudios previos: electrocardiograma, radiografía de tórax, química sanguínea, biometría hemática y examen general de orina. "Eso cada uno lo tendrá que hacer por su cuenta si tienen seguridad social", indicó.

Para quienes no cuentan con seguridad social, el Hospital General de Nueva Rosita ya está atendiendo y programando directamente a los pacientes. En estos casos, la institución se hará cargo de la valoración y de los exámenes preoperatorios necesarios para determinar si son candidatos a la cirugía.

El director destacó el ahorro que representa esta campaña para las familias de la región carbonífera. Señaló que una cirugía de catarata en el medio privado cuesta alrededor de 30 mil pesos. "Aquí va a ser completamente gratuito, en cuanto a la operación", afirmó. Aclaró que la universalidad aplica al procedimiento quirúrgico, mientras que los exámenes preoperatorios tienen la limitante ya mencionada según la derechohabiencia.

El Hospital General continúa recibiendo a personas interesadas en ser valoradas para integrarse al programa. Montemayor Menchaca reiteró que el objetivo es acercar este beneficio a la población que más lo necesita y evitar que el costo sea una barrera para recuperar la vista.