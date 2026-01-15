Alcalde de Saltillo destaca obras de pavimentación en colonia El Rodeo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que su gobierno trabaja todos los días con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, ejemplo de ello son las obras de pavimentación, así como los trabajos de rehabilitación de calles y de la plaza pública de la colonia El Rodeo, ubicada al norponiente de la ciudad.

Díaz González destacó que estas acciones son posibles gracias al apoyo y coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aliado de la capital del estado en temas como obra pública, seguridad, desarrollo social y desarrollo económico.

"Este sector poniente de Saltillo tiene un importante crecimiento, por eso estamos muy al pendiente de ustedes que viven aquí; en esta ocasión traemos estos beneficios y me acompañan directoras y directores de diferentes dependencias municipales para atender de manera directa sus peticiones e inquietudes", comentó el alcalde.

Javier Díaz reiteró que Saltillo es una gran ciudad y que el objetivo de su administración es mantenerla en los primeros lugares a nivel nacional en rubros como seguridad, competitividad y desarrollo económico, ya que ello impacta directamente en la calidad de vida de las familias.

Acciones de la autoridad

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que en esta intervención en la colonia El Rodeo participan de manera coordinada las direcciones de Infraestructura y Obra Pública, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como Servicios Públicos.

Detalló que se realizará la pavimentación de una superficie superior a los 500 metros cuadrados sobre la calle Venus, con el objetivo de conectarla al bulevar Las Torres y ofrecer una nueva alternativa de movilidad para las y los habitantes de la zona.

Además, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación en otras vialidades de la colonia para mejorar la movilidad y seguridad vial, así como el mantenimiento integral del área verde ubicada en el cruce de las calles Amador Rodríguez Garza y Javier Alejandro Galindo.

Detalles confirmados

Finalmente, Nerio Maltos señaló que ya se encuentra aprobado un proyecto de señalización vial sobre el bulevar Las Torres, que beneficiará tanto a automovilistas como a peatones, fortaleciendo una movilidad más segura.

A nombre de las y los vecinos del sector, Sandra Patricia García Cabrera agradeció al alcalde Javier Díaz González por acudir a la colonia El Rodeo y llevar obras y acciones que mejoran su entorno.

"Yo soy una de las beneficiadas con la pavimentación que se realizará, y además quiero compartirles que mi hija y yo utilizamos diariamente el transporte ´Aquí Vamos Gratis´, lo que nos permite ahorrar hasta 2 mil 500 pesos a la semana", expresó.

En el evento estuvieron presentes la diputada local Beatriz Fraustro Dávila; el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés; el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez; así como vecinas y vecinos de la colonia.