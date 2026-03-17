Se salió de su casa Hallan a jovencita sola en la Acereros

MONCLOVA, COAH.— Momentos de preocupación se vivieron la noche de este lunes, alrededor de las 23:50 horas, luego que una menor de 16 años fue localizada deambulando sola en la banqueta de una plaza comercial, lo que derivó en la movilización de elementos de la Policía Municipal.

El reporte fue realizado por un ciudadano que observó a la jovencita caminando sin compañía a altas horas de la noche sobre el bulevar Francisco I. Madero, a la altura de la avenida Acereros. Preocupado por el frío y la vulnerabilidad de la menor, solicitó la intervención de las autoridades.

Al arribar al sitio, los uniformados ubicaron a la joven, quien se encontraba desorientada y sin responder a estímulos verbales, por lo que temieron que estuviera en riesgo.

Acciones de la autoridad

Debido a que no articulaba palabra alguna ni reaccionaba al diálogo, los oficiales procedieron a asegurarla para salvaguardar su integridad, trasladándola a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

La menor fue identificada como Sofía 'N' y quedó a disposición del juez calificador en turno, quien dio parte a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) para su atención correspondiente.

Detalles confirmados

Minutos más tarde, la situación tomó un giro más tranquilo cuando a la Comandancia arribó Rolando 'N', de 20 años de edad, quien se identificó como hermano de la joven. El joven explicó que momentos antes había salido de su domicilio en la colonia Guadalupe, en una calle muy cercana a donde fue localizada la menor, para dejar a su novia, dejando a Sofía 'N' dormida; sin embargo, al regresar, se percató de que ya no se encontraba en la vivienda.

Tras acreditar el parentesco, el juez calificador determinó entregar a la menor a su hermano, no sin antes hacerle recomendaciones para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Impacto en la comunidad

El hecho dejó en evidencia la vulnerabilidad de la adolescente, quien fue encontrada sola, de noche y en medio de bajas temperaturas, una combinación que pudo haber terminado en una situación de mayor riesgo.