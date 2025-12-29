Silvia Contreras Daniel advierte sobre neumonía en adultos mayores

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Coordinadora Operativa de Cruz Roja Mexicana, Silvia Contreras Daniel, informó que dos adultos mayores han perdido la vida a consecuencia de neumonía, en el marco de la actual temporada invernal.

Las bajas temperaturas han incrementado los casos de enfermedades respiratorias, afectando principalmente a la población más vulnerable que son las personas de la tercera edad.

Contreras Daniel explicó que, la mayoría de los reportes que ha atendido la institución, corresponden a pacientes clínicos que requieren valoración médica en sus domicilios.

"Realizamos la evaluación en el lugar y, si es necesario, procedemos a realizar el traslado al Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General o bien a un nosocomio privado", detalló.

El brusco descenso en las temperaturas ha favorecido la aparición de enfermedades virales como la gripe, que en personas de edad avanzada puede derivar en complicaciones graves como neumonía o afecciones bronquiales.

Ante este panorama, la funcionaria hizo un llamado a la población para extremar precauciones, especialmente con adultos mayores y menores de edad, quienes son más propensos a desarrollar complicaciones respiratorias.

Recomendó abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y acudir al médico ante los primeros síntomas.

Finalmente, Contreras Daniel destacó que, la Cruz Roja opera con dos elementos por turno, las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender cualquier emergencia médica que se presente en la comunidad.